Рубио пообещал, что США окажут Венесуэле экстренную помощь

«Америка стоит рядом с народом Венесуэлы в это трудное время, и по распоряжению президента США Дональда Трампа Госдеп немедленно посылает в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь», — написал Рубио в соцсети Х. Он также выразил соболезнования венесуэльцам в связи с природной катастрофой.
До этого Дональд Трамп заявил, что поручил профильным ведомствам подготовиться к оперативному реагированию на ЧП.
Землетрясение произошло в среду к северо-западу от Каракаса. Время толчков — после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии подземных ударов: магнитудой 7,2 и 7,5. На данный момент известно о 32 погибших и 700 пострадавших.