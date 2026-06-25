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Рубио пообещал, что США окажут Венесуэле экстренную помощь

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал направить в Венесуэлу поисково-спасательные отряды после мощного землетрясения, которое обрушилось на страну. По его словам, Вашингтон уже готовит экстренную помощь.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Америка стоит рядом с народом Венесуэлы в это трудное время, и по распоряжению президента США Дональда Трампа Госдеп немедленно посылает в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь», — написал Рубио в соцсети Х. Он также выразил соболезнования венесуэльцам в связи с природной катастрофой.

До этого Дональд Трамп заявил, что поручил профильным ведомствам подготовиться к оперативному реагированию на ЧП.

Землетрясение произошло в среду к северо-западу от Каракаса. Время толчков — после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии подземных ударов: магнитудой 7,2 и 7,5. На данный момент известно о 32 погибших и 700 пострадавших.

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