Рубио пообещал, что США окажут Венесуэле экстренную помощь

«Америка стоит рядом с народом Венесуэлы в это трудное время, и по распоряжению президента США Дональда Трампа Госдеп немедленно посылает в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь», — написал Рубио в соцсети Х. Он также выразил соболезнования венесуэльцам в связи с природной катастрофой.