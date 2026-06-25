США рассказали, в каком случае прекратят поставки СПГ в ЕС

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут прекратить поставки природного газа Европейскому союзу, если сообщество откажется изменять экологические стандарты.
Брюссель, по словам министра, уже получил от США соответствующее предупреждение.
Американский министр сказал, что энергоресурсы «будут поставляться, но куда-то еще».
Требования Евросоюза, которые будут действовать с 2027 года, предполагают, что утечки должны предотвращаться по всей цепочке поставок.
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