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Ветеранский статус расширят на новых участников боевых действий

Госдума приняла закон, который расширяет круг получателей статуса ветерана боевых действий.

Госдума приняла закон, который расширяет круг получателей статуса ветерана боевых действий. Решение касается граждан, участвующих в выполнении задач в зоне специальной военной операции, и напрямую влияет на доступ к федеральным мерам поддержки, льготам и социальным гарантиям.

Закон принят во втором и третьем чтениях 24 июня. По данным Госдумы, изменения направлены на совершенствование государственной политики в сфере социальной поддержки участников боевых действий. Речь идет о категории граждан, которым после подтверждения статуса становятся доступны меры, предусмотренные законодательством о ветеранах.

Практический смысл статуса — не в самой формулировке, а в наборе последствий для человека и его семьи. Ветеран боевых действий может претендовать на установленные законом выплаты, компенсации, налоговые и иные льготы. Для тех, кто вернулся после участия в боевых задачах, это становится юридическим основанием для обращения в ведомства, фондовые структуры и органы соцзащиты.

Следующий этап — прохождение закона через оставшиеся процедуры и применение нормы на практике. Главная проверка будет в скорости подтверждения статуса и отсутствии бюрократических провалов. Если человеку приходится месяцами собирать документы и доказывать очевидное ведомствам, социальная гарантия превращается в формальность, поэтому исполнение будет важнее самого факта принятия закона.

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