Ветеранский статус расширят на новых участников боевых действий

Практический смысл статуса — не в самой формулировке, а в наборе последствий для человека и его семьи. Ветеран боевых действий может претендовать на установленные законом выплаты, компенсации, налоговые и иные льготы. Для тех, кто вернулся после участия в боевых задачах, это становится юридическим основанием для обращения в ведомства, фондовые структуры и органы соцзащиты.