Ветеранский статус расширят на новых участников боевых действий

Госдума приняла закон, который расширяет круг получателей статуса ветерана боевых действий. Решение касается граждан, участвующих в выполнении задач в зоне специальной военной операции, и напрямую влияет на доступ к федеральным мерам поддержки, льготам и социальным гарантиям.
Закон принят во втором и третьем чтениях 24 июня. По данным Госдумы, изменения направлены на совершенствование государственной политики в сфере социальной поддержки участников боевых действий. Речь идет о категории граждан, которым после подтверждения статуса становятся доступны меры, предусмотренные законодательством о ветеранах.
Практический смысл статуса — не в самой формулировке, а в наборе последствий для человека и его семьи. Ветеран боевых действий может претендовать на установленные законом выплаты, компенсации, налоговые и иные льготы. Для тех, кто вернулся после участия в боевых задачах, это становится юридическим основанием для обращения в ведомства, фондовые структуры и органы соцзащиты.
Следующий этап — прохождение закона через оставшиеся процедуры и применение нормы на практике. Главная проверка будет в скорости подтверждения статуса и отсутствии бюрократических провалов. Если человеку приходится месяцами собирать документы и доказывать очевидное ведомствам, социальная гарантия превращается в формальность, поэтому исполнение будет важнее самого факта принятия закона.
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