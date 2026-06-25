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В Белоруссии проанализировали психику Зеленского

Хамство Владимира Зеленского связано с его высоким самомнением и желанием самоутвердиться.

Хамство Владимира Зеленского связано с его высоким самомнением и желанием самоутвердиться. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его мнению, конфликт между Украиной и Польшей возник частично из-за особенностей психики Зеленского.

Гигин отметил, что Зеленский искренне считает себя всесильным игроком на мировой арене, что проявляется в его поведении: одновременно с ультиматумами Белоруссии, он спровоцировал крупный конфликт с Польшей из-за героизации нацистов, тем самым демонстрируя пренебрежение к своему прямому и жизненно важному союзнику.

«Ничем другим, кроме как психологией этого человека, с невероятным комплексом Наполеона, с колоссальным самомнением и желанием самоутвердиться, вряд ли можно это объяснить», — заявил депутат.

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