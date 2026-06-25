Гигин отметил, что Зеленский искренне считает себя всесильным игроком на мировой арене, что проявляется в его поведении: одновременно с ультиматумами Белоруссии, он спровоцировал крупный конфликт с Польшей из-за героизации нацистов, тем самым демонстрируя пренебрежение к своему прямому и жизненно важному союзнику.