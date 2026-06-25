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Власти региона назвали ситуацию на топливном рынке стабильной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вопросы обеспечения бензином и дизтопливом, в первую очередь — социальных учреждений, муниципалитетов, северных территорий, сельчан и государственных учреждений, осудили сегодня власти региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вопросы обеспечения бензином и дизтопливом, в первую очередь — социальных учреждений, муниципалитетов, северных территорий, сельчан и государственных учреждений, осудили сегодня власти региона.

Представители ведомств отметили, что в целом ситуация стабильна, необходимые запасы топлива на ближайшую перспективу в наличии, однако появляются отдельные сигналы о невыполнении контрактов или отказов от участия в конкурсах на поставку ГСМ — в связи со сложностями отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах.

Основным поставщиком для сети государственных и муниципальных учреждений является краевая компания «Красноярскнефтепродукт». Её руководитель Борис Золотарёв подтвердил готовность полного выполнения ранее принятых обязательств по поставкам топлива в июне.

В части розничных продаж бензина и дизтоплива он отметил случаи возникновения дефицита на отдельных автозаправках краевой сети, связанные с ажиотажным спросом. «Не вполне обоснованный повышенный спрос мы фиксируем со стороны юридических лиц, которые закупаются впрок, иногда по 5−6 бочек. У обычных автомобилистов — напротив, сохраняется взвешенное потребительское отношение. В связи с этим для защиты интересов населения мы прорабатываем вопрос введения ограничений по объёму отпускаемого топлива», — рассказал Золотарёв.

Алексей Медведев поддержал такое решение, сославшись на аналогичную практику крупных операторов розничного топливного рынка в целях снижения ажиотажного спроса.

Глава краевого Правительства поручил подготовить полный сводный баланс потребностей в топливе — в разрезе отраслей, территорий, поставщиков, марок топлива, стадий контрактации, с учётом текущей и перспективной (до конца года) необходимости.

Кроме того, исполнительным органам края поручено рассчитать и представить варианты экономии потребления топлива с обязательным сохранением приоритетов социальной направленности и жизнеобеспечения.

Также Алексей Медведев поручил проработать возможности контрактации с иными нефтеперерабатывающими заводами, включая рынки Белоруссии, Казахстана и Китая.

«На данный момент, если не брать в расчёт временный ажиотажный спрос, ситуация на топливном рынке стабильна. Запасы, необходимые для текущих отраслевых задач, созданы. На особом контроле, с учётом короткой навигации, — северный завоз, кормозаготовочная и уборочная кампании, основные службы жизнеобеспечения, стабильная работа общественного транспорта и авиации — где будем отслеживать каждый поступающий сигнал о возникающих дефицитах. И конечно, мы должны иметь решения по поддержанию стабильности топливного рынка края на будущее — имея в виду новые логистические схемы поставок», — подытожил Алексей Медведев.

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