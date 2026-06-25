Власти региона назвали ситуацию на топливном рынке стабильной

«На данный момент, если не брать в расчёт временный ажиотажный спрос, ситуация на топливном рынке стабильна. Запасы, необходимые для текущих отраслевых задач, созданы. На особом контроле, с учётом короткой навигации, — северный завоз, кормозаготовочная и уборочная кампании, основные службы жизнеобеспечения, стабильная работа общественного транспорта и авиации — где будем отслеживать каждый поступающий сигнал о возникающих дефицитах. И конечно, мы должны иметь решения по поддержанию стабильности топливного рынка края на будущее — имея в виду новые логистические схемы поставок», — подытожил Алексей Медведев.