Посол России заявил об ожидании решения Армении по участию в ОДКБ

Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр республики Никол Пашинян допускал выход из организации «в случае необходимости». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Армения уже два года не платит взносы в бюджет ОДКБ. 10 июня он пообещал, что страны-участницы ОДКБ рассмотрят применение к Армении «соответствующей статьи устава организации». По уставу Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации.