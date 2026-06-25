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Посол России заявил об ожидании решения Армении по участию в ОДКБ

Армении нужно решить, остается ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, Ереван должен уведомить Москву о принятом решении.

Армении нужно решить, остается ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, Ереван должен уведомить Москву о принятом решении.

Дипломата спросили, каких действий ожидает российская сторона от Армении. «Принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий… Должны нам об этом сообщить», — сказал «РИА Новости» господин Васильев.

Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр республики Никол Пашинян допускал выход из организации «в случае необходимости». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Армения уже два года не платит взносы в бюджет ОДКБ. 10 июня он пообещал, что страны-участницы ОДКБ рассмотрят применение к Армении «соответствующей статьи устава организации». По уставу Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации.

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