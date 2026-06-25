Захарова: Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД РФ

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
— В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце, — заявила Захарова, ее слова приводит Интерфакс.
29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что власти Румынии из-за инцидента с дроном решили закрыть генеральное консульство России в Констанце. При этом генеральный консул РФ в Констанце был объявлен персоной нон грата.
Министерство обороны Румынии ранее заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.
5 июня Никушор Дан заявил, что безэкипажный катер, взорвавшийся в гражданском порту Констанца, принадлежал Украине. При этом румынский лидер не смог ответить на вопрос о том, каким образом катер попал в порт страны.