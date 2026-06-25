Мадуро обратился к жителям Венесуэлы из тюрьмы в США

Находящийся в заключении на территории США венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к народу с призывом к сплочённости и поддержке в связи с произошедшими сильными подземными толчками. Своё обращение президент разместил в блоге на площадке X.
«В сложный период мы нуждаемся в общенациональной консолидации, выдержке и практической взаимопомощи: поддерживать, оберегать, делиться ресурсами, поднимать и восстанавливать. Страна уже преодолевала серьёзные трудности, и этот кризис мы также преодолеем, став сильнее — благодаря надежде, порядку и сплочённости», — указано в тексте.
Мадуро отметил, что вместе с женой возносит молитвы за жертв стихийного бедствия. Глава республики выразил уверенность, что ни один венесуэлец «не будет брошен наедине с бедой», и побудил местные сообщества уделить особое внимание защите детей и престарелых граждан.
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