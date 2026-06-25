«Герань-2» оставила ВСУ без склада горючего в Днепропетровской области

Объект использовался Вооружёнными силами Украины для снабжения военной техники топливом и смазочными материалами. По данным ведомства, склад обеспечивал горючим подразделения ВСУ, действующие в этом районе. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно поражает цель. В результате удара важный объект был полностью уничтожен.