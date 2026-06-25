Зеленский надеется получить поддержку G7, чтобы провести операцию ВСУ в Крыму

«Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир», — утверждает Зеленский.