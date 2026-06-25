«Единая Россия» проводит мониторинг общественных пространств в Красноярске

По итогам проверки двух общественных пространств Виталий Дроздов отметил: «Лето — это пора отпусков и летних каникул. Мы проводим мониторинг пространств, где дети и жители города отдыхают, чтобы не было проблем, чтобы лето запомнилось хорошим отдыхом, а не травмами, полученными в таких местах. В свое время, более 5 лет назад, мы обустраивали скверы в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Сквер на Железнодорожников в хорошем состоянии, но не хватает внимания к его содержанию, корзины для отходов уже заполнены, нужно их вывозить регулярно. Это санитарная безопасность. Закрытая горка привлекает внимание не только детей, нужно ее регулярно проверять и следить за чистотой внутри. С точки зрения безопасности — на проезде между сквером и домом нужно подумать над ограничением скорости движения, там не хватает лежачих полицейских. Нужно будет решать с ограничением скорости. В сквере не хватает качелей. В этом направлении есть над чем поработать, так как в этом плане нужно выделение дополнительного финансирования. В сквере на Республики порядка больше, нет следов жизнедеятельности, но чувствуется не ухоженность. Это не влияет на безопасность, но общественное пространство должно быть для досуга людей. Нужно подлатать крышу павильончика, высадить цветы и место сразу преобразиться».