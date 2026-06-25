«Единая Россия» проводит мониторинг общественных пространств в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов.
Депутат краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Виталий Дроздов и активисты штаба общественной поддержки «Единой России» посетили два сквера в Железнодорожном районе Красноярска.
Первым местом проверки стал сквер «Уют», расположенный по улице Железнодорожников. Депутат и другие участники проверки осмотрели сквер, малые архитектурные формы, лавочки, тренажеры. Одна из жительниц района, проживающая в доме напротив сквера рассказала Виталию Дроздову, что всей семьей они часто здесь проводят время, а дети любят здесь гулять.
Ирина Беленко, мама двоих детей: «Сквер неплохой, все сделали замечательно, проходят различные мероприятия и новогодние елки. Есть замечание — сделать дополнительные качельки-карусельки для детей, чтобы они могли здесь играть. А также, чтобы сотрудники муниципальных служб смотрели за чистотой и порядком в сквере и за порядком в самой горке. Есть еще одна проблема — рядом проезжают машины около магазина, хотелось бы, чтобы как-то решился вопрос с безопасностью, с ограничением скорости. Дворик хороший. Мои дети часто здесь гуляют, им нравится».
Все замечания, выявленные в ходе проверки, были зафиксированы и будут направлены в соответствующие службы и инстанции.
Следующим пунктом, куда отправились с проверкой участники мониторинга, стал сквер по улице Республики.
Виталий Дроздов и активисты партии осмотрели беседку и установленные в ней качели, лавочки, которые расположены по периметру сквера. Были выявлены ряд замечаний, которые требуют решения. Например, есть необходимость покрасить лавочки, заменить мягкую черепицу на крыше беседки, засадить газоны цветами.
По итогам проверки двух общественных пространств Виталий Дроздов отметил: «Лето — это пора отпусков и летних каникул. Мы проводим мониторинг пространств, где дети и жители города отдыхают, чтобы не было проблем, чтобы лето запомнилось хорошим отдыхом, а не травмами, полученными в таких местах. В свое время, более 5 лет назад, мы обустраивали скверы в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Сквер на Железнодорожников в хорошем состоянии, но не хватает внимания к его содержанию, корзины для отходов уже заполнены, нужно их вывозить регулярно. Это санитарная безопасность. Закрытая горка привлекает внимание не только детей, нужно ее регулярно проверять и следить за чистотой внутри. С точки зрения безопасности — на проезде между сквером и домом нужно подумать над ограничением скорости движения, там не хватает лежачих полицейских. Нужно будет решать с ограничением скорости. В сквере не хватает качелей. В этом направлении есть над чем поработать, так как в этом плане нужно выделение дополнительного финансирования. В сквере на Республики порядка больше, нет следов жизнедеятельности, но чувствуется не ухоженность. Это не влияет на безопасность, но общественное пространство должно быть для досуга людей. Нужно подлатать крышу павильончика, высадить цветы и место сразу преобразиться».
Напомним, в рамках партийного проекта «Городская среда» партийцы и депутаты всех уровней будут проверять места общего пользования. Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа. «Единая Россия» в рамках реализации народной программы уделяет особое внимание вопросам детской безопасности.