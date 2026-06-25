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Эксперты объяснили, почему Армения участвует в форуме по Украине

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян стал участником конференции по восстановлению Украины в Польше. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев и политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев в беседе с RTVI объяснили, с какой целью представитель Армении отправился в Польшу, несмотря на негативную реакцию со стороны Москвы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Решение Армении об участии в конференции по восстановлению Украины в Польше — демонстрация Кремлю позиции, подразумевающей движение в фарватере Брюсселя, считает Николай Силаев. «Видимо, они хотят еще больше испортить отношения с Россией. И улучшить отношения с Евросоюзом», — заявил он RTVI.

Андрей Арешев объяснил поездку Григоряна в Гданьск настоятельными требованиями со стороны Евросоюза, который обещает Армении в том числе финансовую поддержку. По его словам, перспектива получения преференций и стала основанием для принятия решения об участии в конференции.

«Евросоюз пытается обеспечить максимальное единство и сплоченность в своей проукраинской политике и готовность вовлекать в так называемые программы по восстановлению Украины в том числе страны, формально считающиеся союзниками и партнерами России по различного рода евразийским интеграционным объединениям», — сказал он.

Арешев обратил внимание, что Армения вряд ли в состоянии внести весомый вклад в процесс восстановления Украины. Скорее всего, участие властей республики оценивается только с политической и информационно-пропагандистской сторон.

Силаев отметил, что в случае продолжения финансирования со стороны Евросоюза выиграют в большей степени власти Армении, в отличие от рядовых граждан страны..

«Армянское руководство — да [рассчитывает получить выгоду от поездки]. Потому что объемы помощи Евросоюза Украине увеличиваются, и большая часть этих объемов оседает где-то рядом с армянским начальством. А вот Армения как государство — нет», — заявил он.

Арешев обратил внимание, что Ереван отправил своего представителя в Польшу несмотря на риск негативной реакции со стороны Москвы. Он объяснил такую позицию Армении охлжднием в российско-армянских отношениях.

Силаев отметил, что Армения продемонстрировала таким образом, что для нее «похлопывание по плечу» со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона важнее для нее, чем союзничества с Кремлем.

Напомним, отношения Армении и России осложнились на фоне сближения Еревана с Брюсселем. Власти Армении заявили, что рассматривают возможность вхождения в состав Евросоюза. Россия ввела в отношении армянской продукции ограничения на поставки ряда товаров. ЕС пообещал компенсировать Армении экономические потери из-за действий России и 19 июня предоставил Еревану 34 млн евро на поддержку от торговых ограничений.

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