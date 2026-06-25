Эксперты объяснили, почему Армения участвует в форуме по Украине

«Евросоюз пытается обеспечить максимальное единство и сплоченность в своей проукраинской политике и готовность вовлекать в так называемые программы по восстановлению Украины в том числе страны, формально считающиеся союзниками и партнерами России по различного рода евразийским интеграционным объединениям», — сказал он.