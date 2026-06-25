Лукашенко проводит встречу с губернатором Московской области

В первый день форума, 25 июня, состоится экспертная сессия под названием «Союзное государство. Территория развития». Ее организаторами выступили Белорусский институт стратегических исследований и Комитет Совета Федерации по международным делам. Ожидается, что в дискуссии примут участие более 70 экспертов из обеих стран.