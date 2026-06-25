Лукашенко проводит встречу с губернатором Московской области

Сегодня в графике президента сегодня несколько встреч. Первый гость — Андрей Воробьев, губернатор Московской области, которая занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с Республикой Беларусь.
Воробьев прибыл в Беларусь для участия в Форуме Беларуси и России.
Форум регионов.
XIII Форум регионов Беларуси и России стартует сегодня в Минске и Минской области. Масштабное мероприятие продлится два дня — 25 и 26 июня.
Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она прибыла в белорусскую столицу накануне.
В первый день форума, 25 июня, состоится экспертная сессия под названием «Союзное государство. Территория развития». Ее организаторами выступили Белорусский институт стратегических исследований и Комитет Совета Федерации по международным делам. Ожидается, что в дискуссии примут участие более 70 экспертов из обеих стран.
Также пройдут встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями регионов двух государств. Главы верхних палат парламентов откроют пленарное заседание форума. Кроме того, в программе — заседание национальных деловых советов.