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ЕАБР расширяет географию на 11 государств

В список потенциальных участников вошли и страны Персидского залива.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Евразийскому банку развития исполняется 20 лет.

К этой дате были приурочены два юбилейных мероприятия в Алматы, это годовое собрание и бизнес-форум. На мероприятии председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что Совет банка одобрил расширение географии деятельности.

«Потенциальная география банка — 11 государств. Это страны региона, такие, как: Монголия, Азербайджан, Грузия, Турция, Туркменистан. И страны Персидского залива — Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты. И вот здесь вы, наверное, заметили большая делегация из Арабских эмиратов, есть и представители Бахрейна. Здесь мы вышли на финальную договоренностей, определили параметры и сроки вступления», — рассказал Подгузов.

Также ЕАБР направил официальное приглашение Оману, сообщил глава банка.

«Мы постараемся завершить все процедуры, но сейчас они на стороне султаната Оман. В этом году, я надеюсь, в ближайшие 2−3 месяца. Зачем мы расширяемся? Во-первых, мы хотим стать полноценным региональным банком развития. Для этого необходимо участие в инвестиционной повестке всех стран региона. Поэтому страны-соседи Казахстана, России и Узбекистана. Кыргызстана, Армении, Белоруссии нам очень важны, для того, чтобы полноценно работать и развивать экономические связи в регионах. Также мы видим, что со странами залива сотрудничество развивается очень активными темпами», — отметил Подгузов.

При этом, статус учредителей банка останется неизменным, подчеркнул он.

«Наш вклад в экономики стран-участниц, которые являются действующими участниками, не должен ослабевать. Поэтому здесь все зависит от наших возможностей присутствия», — сказал Подгузов.

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