ЕАБР расширяет географию на 11 государств

«Мы постараемся завершить все процедуры, но сейчас они на стороне султаната Оман. В этом году, я надеюсь, в ближайшие 2−3 месяца. Зачем мы расширяемся? Во-первых, мы хотим стать полноценным региональным банком развития. Для этого необходимо участие в инвестиционной повестке всех стран региона. Поэтому страны-соседи Казахстана, России и Узбекистана. Кыргызстана, Армении, Белоруссии нам очень важны, для того, чтобы полноценно работать и развивать экономические связи в регионах. Также мы видим, что со странами залива сотрудничество развивается очень активными темпами», — отметил Подгузов.