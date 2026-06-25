ЕАБР расширяет географию на 11 государств

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Евразийскому банку развития исполняется 20 лет.
К этой дате были приурочены два юбилейных мероприятия в Алматы, это годовое собрание и бизнес-форум. На мероприятии председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что Совет банка одобрил расширение географии деятельности.
«Потенциальная география банка — 11 государств. Это страны региона, такие, как: Монголия, Азербайджан, Грузия, Турция, Туркменистан. И страны Персидского залива — Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты. И вот здесь вы, наверное, заметили большая делегация из Арабских эмиратов, есть и представители Бахрейна. Здесь мы вышли на финальную договоренностей, определили параметры и сроки вступления», — рассказал Подгузов.
Также ЕАБР направил официальное приглашение Оману, сообщил глава банка.
«Мы постараемся завершить все процедуры, но сейчас они на стороне султаната Оман. В этом году, я надеюсь, в ближайшие 2−3 месяца. Зачем мы расширяемся? Во-первых, мы хотим стать полноценным региональным банком развития. Для этого необходимо участие в инвестиционной повестке всех стран региона. Поэтому страны-соседи Казахстана, России и Узбекистана. Кыргызстана, Армении, Белоруссии нам очень важны, для того, чтобы полноценно работать и развивать экономические связи в регионах. Также мы видим, что со странами залива сотрудничество развивается очень активными темпами», — отметил Подгузов.
При этом, статус учредителей банка останется неизменным, подчеркнул он.
«Наш вклад в экономики стран-участниц, которые являются действующими участниками, не должен ослабевать. Поэтому здесь все зависит от наших возможностей присутствия», — сказал Подгузов.