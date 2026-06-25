Хренин: обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер

Министр напомнил, что торжественное мероприятие проходит традиционно накануне главного праздника белорусской государственности — Дня Независимости. По его словам, события последнего времени все чаще заставляют нас мысленно возвращаться в довоенное время 1941 года и проводить исторические параллели с настоящим.