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Хренин: обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Обстановка у границ Беларуси крайне нестабильная и носит эскалационный характер, заявил министр обороны Виктор Хренин в четверг в торжественной речи на выпуске офицеров факультета Генерального штаба ВС, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Всего в этом году дипломы «магистров» и нагрудные знаки об окончании факультета получили 133 офицера, 19 из них — оперативно-стратегического уровня и 114 — оперативно-тактического уровня.

Министр напомнил, что торжественное мероприятие проходит традиционно накануне главного праздника белорусской государственности — Дня Независимости. По его словам, события последнего времени все чаще заставляют нас мысленно возвращаться в довоенное время 1941 года и проводить исторические параллели с настоящим.

Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. По ту сторону наших рубежей усиливаются группировки войск НАТО, совершенствуется инфраструктура, наращиваются военные бюджеты соседних государств, звучат громкие милитаристские заявления политиков.

подчеркнул Хренин

Министр обратил внимание на то, что сегодня мы в полной мере ощущаем попытку втянуть Беларусь в войну, а независимость дается непростой ценой.

«В этих условиях государством делается все, чтобы сохранить мирное небо над нашей страной, в том числе не допустить ошибок лета 1941-го», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что фактором сдерживания для тех, кто вынашивает агрессивные планы против Беларуси, являются хорошо обученные и оснащенные Вооруженные силы, готовые к выполнению задач в любых условиях обстановки.

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