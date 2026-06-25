Токаев поздравил с Днем работников средств массовой информации

«Главными принципами Основного документа являются защита Суверенитета и Независимости страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение принципа “Закон и Порядок”, укрепление общенационального единства и солидарности. В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Среди приоритетов также названы повышение благосостояния населения, утверждение ценностей созидательного патриотизма и трудолюбия, необходимость бережного отношения к природе. Буквально через пару дней, 1 июля, Конституция вступит в силу, и Казахстан откроет новую эпоху своего развития. Я глубоко убежден, что новый Основной закон в качестве прочного политико-идеологического фундамента государства долгие годы будет служить во имя благополучия наших граждан. Только мы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал прогрессивной и успешной страной. Другого дома у нас нет, поэтому перед нынешними и будущими поколениями стоит важнейшая задача — превратить нашу Родину в передовое государство. Наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Независимость — это священная ценность, которая для нас превыше всего. Однако для сохранения Независимости и дальнейшего развития страны, прежде всего, необходимо обеспечить мир и стабильность в обществе, так как без этого невозможен прогресс. Фундаментом нашего государства является справедливость. Это понятие не имеет ничего общего с иждивенчеством или апатичностью, напротив, оно олицетворяет созидательный труд», — считает Касым-Жомарт Токаев.