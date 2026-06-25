В Совфеде допустили, что Трампа обманывают об успехах ВСУ

«Я думаю, что Трамп любит качели — может качнуться в одну сторону, потом поменять движение, качнуться обратно. И так это будет идти постоянно, пока он не поймет, где на самом деле победитель. Он обязательно примкнет к победителю. Я думаю, что в данном случае он поймет рано или поздно, что победителем будет наша страна. Это однозначно», — подчеркнул Джабаров.