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В Совфеде допустили, что Трампа обманывают об успехах ВСУ

Первый зампред комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров допускает, что президент США может получать искаженную информацию о ходе украинского конфликта. Такое мнение он высказал в беседе с информационной службой «Вести». По словам сенатора, есть основания полагать, что позиция Трампа по Украине трансформировалась из-за ложных докладов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Есть признаки того, что Трамп немного изменил свою позицию в отношении Украины. Я понимаю, что он не имеет большого количества истинной информации и не очень хорошо представляет, что происходит на поле боя, на линии боевого соприкосновения», — отметил Джабаров.

Сенатор предположил, что за реальные успехи Киева американскому лидеру могут выдавать атаки ВСУ на российские объекты. Джабаров считает, что Дональд Трамп получает данные от представителей киевского режима об ударах беспилотниками по территории РФ и о терактах, которые, вероятно, преподносятся как военные победы Украины. При этом собеседник ИС «Вести» подчеркнул, что российские войска ежедневно продвигаются вперед по всей линии фронта.

«Я думаю, что Трамп любит качели — может качнуться в одну сторону, потом поменять движение, качнуться обратно. И так это будет идти постоянно, пока он не поймет, где на самом деле победитель. Он обязательно примкнет к победителю. Я думаю, что в данном случае он поймет рано или поздно, что победителем будет наша страна. Это однозначно», — подчеркнул Джабаров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию украинских медиа о том, что Дональд Трамп дал Киеву «зеленый свет» на эскалацию против России. Министр назвал такие заявления попыткой выдать желаемое за действительное.

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