Euractiv: ЕС убрал финансирование дронов из первого транша кредита Украине

Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности и Еврокомиссия говорили, что первый транш составит 5,9 млрд евро и позволит Украине закупить беспилотники с компонентами, произведенными за пределами блока или Украины.
По словам осведомленных источников, причиной изменения плана стала «техническая проблема», связанная с необходимостью обеспечить надлежащий контроль со стороны ЕС за расходованием средств.
Оставшиеся средства — 60 млрд евро — предназначены для военной помощи Киеву. Согласно Euractiv, в ближайшие дни Еврокомиссия объявит о втором транше, который пойдет на покрытие оборонных потребностей Украины.