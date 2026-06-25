Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: ЕС убрал финансирование дронов из первого транша кредита Украине

Первый транш в рамках кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины не включает средства для финансирования производства БПЛА. Он будет направлен на поддержку украинского бюджета, сообщает европейский портал Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, первый транш составит 3,2 млрд евро, Киев получит средства в четверг. Эта сумма — часть 30 млрд евро, доступных для макрофинансовой помощи Украине в 2026—2027 годах.

Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности и Еврокомиссия говорили, что первый транш составит 5,9 млрд евро и позволит Украине закупить беспилотники с компонентами, произведенными за пределами блока или Украины.

По словам осведомленных источников, причиной изменения плана стала «техническая проблема», связанная с необходимостью обеспечить надлежащий контроль со стороны ЕС за расходованием средств.

Оставшиеся средства — 60 млрд евро — предназначены для военной помощи Киеву. Согласно Euractiv, в ближайшие дни Еврокомиссия объявит о втором транше, который пойдет на покрытие оборонных потребностей Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше