Трамп оценил невмешательство России, КНР и Турции в войну в Иране

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог принять решение о поддержке Ирана в данном конфликте. «Вы знаете, он не вступил в войну. Он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну с Ираном, возможно, на стороне Ирана, потому что, как вы знаете, он не большой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — сказал он.
Как уточнил американский лидер, в войну мог вмешаться председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку Китай получает примерно «половину своей нефти» с Ближнего Востока. «И я понимал, что он этого хочет, но я попросил его, пожалуйста, не вмешивайтесь, а он так и поступил», — заявил Трамп.
«Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный, и я попросил его не вмешиваться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель Си и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание. Но все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе. Люди были удивлены», — добавил президент США.
Также в ходе встречи Трамп заявил, что «был разочарован» в Италии, Германии, Франции, Великобритании и Испании, поскольку те не поддержали его в конфликте с Ираном. Президент США добавил, что все, что ему нужно от НАТО, — это лояльность.
В середине июня Трамп отметил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин помогли США достичь мирной сделки с Ираном. Вслед за этим Трамп пожаловался на контакты с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.