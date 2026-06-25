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Марко Рубио обозначил условия США для диалога с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон настроен на прагматичный диалог с Тегераном, но при этом не питает излишних иллюзий. Свое заявление он сделал в Бахрейне на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы намерены искать возможность вступить в конструктивный диалог и надеемся достичь соглашений с Ираном. Рассчитываем, что это приведет к весьма позитивному результату», — подчеркнул Рубио.

Он отметил, что США готовы работать с Ираном, несмотря на прошлые разногласия, но только при одном условии: Тегеран должен вести себя не как «революционное движение, стремящееся экспортировать свою идеологию в другие страны», а как национальное государство, которое заботится о благополучии своего народа.

Глава Госдепартамента добавил: если иранская сторона выберет иной путь, рассчитывать на положительные итоги не стоит.

«Но давайте будем полны надежд на успех, оставаясь при этом реалистами», — резюмировал Рубио.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отправился в турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Его задача — удержать союзников в орбите Вашингтона. Ранее США и Иран подписали меморандум. Документ официально признает за Тегераном роль в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. При этом в соглашении ничего не сказано про иранский ракетный арсенал. Не затронут в нем и вопрос проиранских группировок, действующих в регионе. Такая позиция американской дипломатии рискует вызвать недовольство у других стран Персидского залива. Они начали сомневаться в последовательности курса Вашингтона.

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