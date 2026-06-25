Марко Рубио обозначил условия США для диалога с Ираном

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отправился в турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Его задача — удержать союзников в орбите Вашингтона. Ранее США и Иран подписали меморандум. Документ официально признает за Тегераном роль в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. При этом в соглашении ничего не сказано про иранский ракетный арсенал. Не затронут в нем и вопрос проиранских группировок, действующих в регионе. Такая позиция американской дипломатии рискует вызвать недовольство у других стран Персидского залива. Они начали сомневаться в последовательности курса Вашингтона.