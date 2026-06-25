Леонид Слуцкий: «Пора передать сферу ЖКХ под контроль государства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Красноярск с рабочим визитом депутат Государственной Думы РФ, председатель партии ЛДПР и руководитель думской фракции Леонид Слуцкий. Сразу из аэропорта он направился в Академгородок для встречи с жителями, выслушал их проблемные вопросы и дал свое видение, в частности по ситуации с ТКО и нелегальным вывозом мусора.
«Что касается мусора, становится грязнее, становится хуже, в леса вывозят — и жители жалуются на ухудшение лесной экологии — вместо того, чтобы вывозить на полигоны, недобросовестные мусорные операторы. Пора вернуть и сферу ЖКХ, и сферу, давайте упрощенно выражаться, мусорную, чтоб всем было понятно, под контроль государства», — подчеркнул Слуцкий.
Говоря о конкретных предложениях, связанных с улучшением ситуации, Слуцкий предложил сделать Красноярск пилотным регионом для реализации «Мусорной реформы».
«Пока финальное решение не приняли, необходимо вернуть эту сферу под контроль государства. Для этого необходимы лицензированные площадки фото и видеофиксация. Будем предлагать сити-менеджерам крупных городов, и, возможно, Красноярск станет пилотным крупным городом для реализации этого проекта. Конечно, не за один момент и не в один шаг, но динамика здесь нужна, и это очевидно с каждым визитом — а я здесь бываю часто — все более убедительно жители об этом нам сигналят, нужна качественная модернизация мусорной программы, и это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото, видеофиксацию четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте, значит, будет так же, как сейчас, проблема будет нарастать», — подытожил Леонид Слуцкий.