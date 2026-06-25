Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО, что альянс подвел США

Генсек НАТО Марк Рютте прилетел в Вашингтон за несколько дней до саммита альянса в Анкаре. Главная цель его визита — уговорить Дональда Трампа вернуться к полноценному сотрудничеству и сгладить разногласия, возникшие на фоне войны в Иране. Трамп уже грозился выйти из блока и вывести контингент с европейских баз. Чего президент США хочет от альянса и как Рютте уговаривает его помириться с европейцами — в материале «Газеты.Ru».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом в преддверии саммита альянса в Анкаре. Как отмечают американские СМИ, одна из главных целей визита — стремление сгладить разногласия между президентом США и европейскими союзниками и сохранить лидерство Вашингтона в НАТО.
Во время встречи с Рютте Трамп в очередной раз дал понять, что ждет от союзников ~не только увеличения военных расходов, но и политической поддержки.~
«Я просто хочу их лояльности. Просто дайте нам маленький поцелуй. Мы многого не хотим. А они говорят: “Нет, мы не можем этого сделать”, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, чего еще он хочет от членов НАТО сверх того, что те уже делают.
Президент США заявил, что решение Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании не помогать Вашингтону во время войны с Ираном стало для него разочарованием:
«Нас подвели. Было бы хорошо, если бы они сказали: “Мы хотим помочь”. Они так не сказали».
По его словам, США продолжают обеспечивать безопасность Европы, сохраняя значительное военное присутствие на континенте, в том числе в Германии.
Рютте прилетел договориться.
Как пишут европейские издания, главная задача генсека НАТО — ~сгладить противоречия с Белым домом перед саммитом альянса~, который пройдет 7−8 июля в Анкаре. По данным источников, Рютте намерен убедить Трампа не отказываться от лидерства США в НАТО и сохранить поддержку европейских союзников в том, что касается помощи Украине.
Еще до встречи ~Рютте фактически поддержал позицию Белого дома~. Он подчеркнул, что понимает недовольство Трампа позицией отдельных членов НАТО во время конфликта с Ираном, однако призвал не распространять эту оценку на весь альянс. Рютте напомнил, что американская операция во многом обеспечивалась благодаря европейским военным базам.
«Не стоит судить о НАТО по действиям одной или двух стран. Судить нужно по тому, что сделали все остальные», — сказал генсек.
Рютте напомнил, что 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии.
Он также высоко оценил действия США против Ирана.
«Я думаю, президент делает именно то, что необходимо, — ослабляет ядерный потенциал Ирана», — заявил Рютте во вторник в программе Special Report.
Как отношения дали трещину.
В последние месяцы отношения Трампа с союзниками заметно обострились. В апреле он заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО после того, как союзники отказались поддержать Вашингтон во время операции против Ирана.
В интервью The Telegraph политик назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что выход Америки из договора об обороне теперь «не подлежит пересмотру».
На этом фоне президент также объявил о намерении ~вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих.~
23 июня Трамп вновь раскритиковал страны альянса, заявляя, что США ежегодно тратят на НАТО «безумные» суммы, тогда как европейские государства не всегда готовы поддерживать американские военные операции.
Называет «папочкой» и много льстит.
На Западе и в США отмечают, что Рютте регулярно льстит Трампу, в том числе в личных обращениях. AP назвала генсека НАТО ~ «заклинателем» американского президента~.
«То, насколько Рютте готов хвалить Трампа, порой вызывает недоумение, например, когда он назвал президента “папочкой” во время саммита альянса в прошлом году», — пишет издание.
В частности, генсек направил лидеру США сообщение, в котором написал:
«Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Вы добьетесь того, чего не удавалось ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа будет платить значительно больше — так, как и должна. И это станет вашей победой».
The Atlantic пишет, что Рютте пытается удержать Трампа в НАТО с помощью демонстративной лояльности и постоянных комплиментов. Однако, по оценке издания, такая линия не дает союзникам гарантий: Трамп в любой момент может изменить позицию по отношению даже к тем, кого раньше называл союзниками.
«Если бы самоуничижительная лесть Рютте в адрес Трампа действительно сработала, это было бы одно дело. Спасти НАТО: таков был аргумент Рютте в пользу его подхалимства. К сожалению, Трамп воспринимает подобострастную лесть как должное», — пишет издание.
Как отмечает NYT со ссылкой на источники, Рютте озабочен тем, чтобы США продолжали предоставлять Украине разведданные и продавать вооружения европейским странам по программе PURL.