Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО, что альянс подвел США

«Я просто хочу их лояльности. Просто дайте нам маленький поцелуй. Мы многого не хотим. А они говорят: “Нет, мы не можем этого сделать”, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, чего еще он хочет от членов НАТО сверх того, что те уже делают.