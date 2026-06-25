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Марко Рубио осудил идею платы за проход в Ормузском проливе

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с жестким заявлением по поводу ситуации в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что взимать плату за проход через этот водный путь недопустимо. Свою позицию Рубио озвучил на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США, которая прошла в Бахрейне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вы можете называть это “сбором”, вы можете называть это “пошлиной”, как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки», — заявил глава Госдепартамента.

Марко Рубио напомнил, что Ормузский пролив относится к международным водам. Свободное судоходство в этом районе он назвал «основополагающим принципом современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос». По его словам, введение любых пошлин за проход через пролив создаст опасный прецедент, который затем распространится на другие регионы планеты.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп оценил обстановку в Ормузском проливе как хорошую и отметил, что он открыт для судоходства. 24 июня министр энергетики США Крис Райт сообщил, что за последние сутки через пролив прошли более 70 судов.

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