Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в четверг, 25 июня, раскрыл, что обсуждает на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области, — сообщил глава республики.
Александр Лукашенко признался, что с уважением относится к труду, которые вкладывает губернатор вместе со своими коллегами в развитие московского региона.
Ранее Александр Лукашенко заявил о длительной командировке, где встретится с Владимиром Путиным.
Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время. Также Песков заявил о контактах президентов двух стран в ближайшее время и раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.