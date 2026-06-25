Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным

Лукашенко сказал, что обсуждает во время встреч с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в четверг, 25 июня, раскрыл, что обсуждает на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области, — сообщил глава республики.

Александр Лукашенко признался, что с уважением относится к труду, которые вкладывает губернатор вместе со своими коллегами в развитие московского региона.

Ранее Александр Лукашенко заявил о длительной командировке, где встретится с Владимиром Путиным.

Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время. Также Песков заявил о контактах президентов двух стран в ближайшее время и раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше