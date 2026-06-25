Горелкин: Западные элиты продолжают информационный терроризм против наших граждан

Комментируя удаление приложения VK из App Store, он заметил, что столь хаотичное поведение Apple подорвет доверие российских пользователей компании. Горелкин подчеркнул, что американской корпорации стоило бы объясниться, поскольку из-за ее действий миллионы людей лишаются доступа к привычным сервисам.
«Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», — сделал акцент зампред по информполитике.
Горелкин также добавил, что Apple не стоило ссылаться на «эфемерные санкции», поскольку в открытых источниках известно, что компания VK не внесена ни в какие санкционные списки.
Ранее VK после удаления приложения из App Store напомнила о ненахождении в санкционных списках. В компании заметили, что этот факт можно подтвердить юридически.