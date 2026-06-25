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Горелкин: Западные элиты продолжают информационный терроризм против наших граждан

Глобалистские элиты западных стран организовали против российских граждан информационный терроризм. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Источник: Lenta.Ru

Комментируя удаление приложения VK из App Store, он заметил, что столь хаотичное поведение Apple подорвет доверие российских пользователей компании. Горелкин подчеркнул, что американской корпорации стоило бы объясниться, поскольку из-за ее действий миллионы людей лишаются доступа к привычным сервисам.

«Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», — сделал акцент зампред по информполитике.

Горелкин также добавил, что Apple не стоило ссылаться на «эфемерные санкции», поскольку в открытых источниках известно, что компания VK не внесена ни в какие санкционные списки.

Ранее VK после удаления приложения из App Store напомнила о ненахождении в санкционных списках. В компании заметили, что этот факт можно подтвердить юридически.