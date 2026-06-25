Пашинян предупредил о необратимых процессах в ЕАЭС

«Мы не ставим перед собой вопрос о выходе из ЕАЭС. Но существующая ситуация не может меня не беспокоить. Она должна беспокоить и остальных членов ЕАЭС, потому что-то же самое может произойти и с ними», — сказал Пашинян на брифинге для журналистов 25 июня.