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Пашинян предупредил о необратимых процессах в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако он подчеркнул, что текущая ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы не ставим перед собой вопрос о выходе из ЕАЭС. Но существующая ситуация не может меня не беспокоить. Она должна беспокоить и остальных членов ЕАЭС, потому что-то же самое может произойти и с ними», — сказал Пашинян на брифинге для журналистов 25 июня.

По его словам, если проблемы не получат оперативного решения, это запустит необратимые процессы внутри союза.

«Если проблемы не будут решены сейчас и быстро, то это сделает необратимым процесс разложения ЕАЭС», — отметил премьер.

Никол Пашинян напомнил, что ЕАЭС держится на принципах свободного перемещения товаров, людей, услуг и финансов. Отсутствие такого движения, по его мнению, означает фактическое отсутствие самого союза. «Если на четвертый месяц эта проблема продолжает существовать, значит ЕАЭС нет», — добавил он.

Напомним, Россельхознадзор в мае ввел запрет на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов и других продуктов питания. Ранее Пашинян назвал этот запрет неправильным и политизированным.

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