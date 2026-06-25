Пашинян предупредил о необратимых процессах в ЕАЭС

По его словам, если проблемы не получат оперативного решения, это запустит необратимые процессы внутри союза.
«Если проблемы не будут решены сейчас и быстро, то это сделает необратимым процесс разложения ЕАЭС», — отметил премьер.
Никол Пашинян напомнил, что ЕАЭС держится на принципах свободного перемещения товаров, людей, услуг и финансов. Отсутствие такого движения, по его мнению, означает фактическое отсутствие самого союза. «Если на четвертый месяц эта проблема продолжает существовать, значит ЕАЭС нет», — добавил он.
Напомним, Россельхознадзор в мае ввел запрет на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов и других продуктов питания. Ранее Пашинян назвал этот запрет неправильным и политизированным.