Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Хренин: обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер

Хренин: обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер. Об этом сообщает Sputnik.by.

— Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер, — заявил глава Минобороны.

По его словам, у границы усиливаются группировки войск НАТО, наращиваются военные бюджеты соседних государств. Кроме того, совершенствуется инфраструктура, со стороны политиков звучат громкие милитаристские заявления.

Как уточнил Виктор Хренин, в стране в полной мере ощущают попытку втянуть Беларусь в конфликт. Со стороны государства в данных условиях, заверил он, делается все для сохранения мирного неба и недопущения ошибок лета 1941 года.

Министр обороны обратил внимание, что фактором сдерживания для тех, кто вынашивает агрессивные планы против республики, являются хорошо обученные и оснащенные Вооруженные Силы, которые готовы к выполнению задача в любых условиях обстановки.

Ранее ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше