Глава Минобороны Хренин: обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер. Об этом сообщает Sputnik.by.
— Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер, — заявил глава Минобороны.
По его словам, у границы усиливаются группировки войск НАТО, наращиваются военные бюджеты соседних государств. Кроме того, совершенствуется инфраструктура, со стороны политиков звучат громкие милитаристские заявления.
Как уточнил Виктор Хренин, в стране в полной мере ощущают попытку втянуть Беларусь в конфликт. Со стороны государства в данных условиях, заверил он, делается все для сохранения мирного неба и недопущения ошибок лета 1941 года.
Министр обороны обратил внимание, что фактором сдерживания для тех, кто вынашивает агрессивные планы против республики, являются хорошо обученные и оснащенные Вооруженные Силы, которые готовы к выполнению задача в любых условиях обстановки.
Ранее ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».
Кроме того, глава МИД Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.