Белоруссия является ближайшим союзником России, заявил Песков

Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.