Белоруссия является ближайшим союзником России, заявил Песков

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Белоруссия является ближайшим союзником Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.
«У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается. И Белоруссия является нашим ближайшим союзником», — сказал Песков журналистам.
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