Statesman: Нетаньяху заявил, что не просил разрешения США на операции на Ближнем Востоке

Когда я пришел к Трампу перед операцией [против Ирана], я сказал ему: «Мы идем в Иран, потому что я не собираюсь ждать, пока они… уничтожат нас первыми»… Я не спрашивал разрешения, я просто сообщил ему о нашем плане". К моей радости, в итоге они [США] тоже присоединились.