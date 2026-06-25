Statesman: Нетаньяху заявил, что не просил разрешения США на операции на Ближнем Востоке

Нетаньяху утверждает, что Израиль в ходе операции в Иране действовал «независимо».
Когда я пришел к Трампу перед операцией [против Ирана], я сказал ему: «Мы идем в Иран, потому что я не собираюсь ждать, пока они… уничтожат нас первыми»… Я не спрашивал разрешения, я просто сообщил ему о нашем плане". К моей радости, в итоге они [США] тоже присоединились.
Он заверил, что впредь Израиль будет действовать в соответствии с тем, что считает необходимым для обеспечения своей безопасности, даже если это будет означать несогласие с президентом США, пишет индийская газета The Statesman.
Бывают моменты, когда нужно уметь сказать «нет» даже президенту США.
Нетаньяху выступил в защиту военных кампаний Израиля в Газе, Ливане, Сирии и Иране: «Безопасность не достигается словами. Безопасность достигается силой и решимостью. Согласно одному простому правилу. Наши предки знали его: “Если кто-то придет убить тебя, встань и убей его первым”».
Он отметил, что критики, выступавшие против этих операций, теперь печалятся, что Израиль не пошел дальше: «Сегодня они говорят нам: “Вы не довели дело до конца”. Вы сделали работу не на 100%, а только на 80−90%»".