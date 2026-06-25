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Statesman: Нетаньяху заявил, что не просил разрешения США на операции на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду рассказал, что просто уведомил президента США Дональда Трампа о планируемой Израилем операции против Ирана, не спрашивая его разрешения.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Нетаньяху утверждает, что Израиль в ходе операции в Иране действовал «независимо».

Когда я пришел к Трампу перед операцией [против Ирана], я сказал ему: «Мы идем в Иран, потому что я не собираюсь ждать, пока они… уничтожат нас первыми»… Я не спрашивал разрешения, я просто сообщил ему о нашем плане". К моей радости, в итоге они [США] тоже присоединились.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Он заверил, что впредь Израиль будет действовать в соответствии с тем, что считает необходимым для обеспечения своей безопасности, даже если это будет означать несогласие с президентом США, пишет индийская газета The Statesman.

Бывают моменты, когда нужно уметь сказать «нет» даже президенту США.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Нетаньяху выступил в защиту военных кампаний Израиля в Газе, Ливане, Сирии и Иране: «Безопасность не достигается словами. Безопасность достигается силой и решимостью. Согласно одному простому правилу. Наши предки знали его: “Если кто-то придет убить тебя, встань и убей его первым”».

Он отметил, что критики, выступавшие против этих операций, теперь печалятся, что Израиль не пошел дальше: «Сегодня они говорят нам: “Вы не довели дело до конца”. Вы сделали работу не на 100%, а только на 80−90%»".

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