Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 25 июня: главное

Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента AppleStore удаляет наши приложения, приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с «Максом», были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг.