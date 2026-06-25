Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 25 июня: главное

США не могли бы вести урегулирование по Украине, будь они сами вовлечены в войну.
Дональд Трамп говорил, что по окончании конфликта вокруг Ирана он собирается вернуться к посредничеству в украинском урегулировании.
Мы совсем недавно слышали заявления господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования.
Москва весьма признательна и высоко ценит усилия Вашингтона в посредничестве по урегулированию на Украине.
Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.
О ретрансляторах в Белоруссии журналистам лучше спрашивать Минск, а не Зеленского.
Белоруссия является ближайшим союзником Москвы.
У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается. И Белоруссия является нашим ближайшим союзником.
РФ изучит юридические варианты реакции на планы Лондона продать нефть с танкера Smyrtos, шедшего из Усть-Луги, и максимально их задействует.
Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована.
Британское государство на протяжении всей истории не гнушалось пиратских методов.
Кремль назвал парадоксальной как позицию Польши на фоне поклонения Украины нацистам, так и отсутствие реакции из других европейских столиц.
Решение Apple об удалении приложений VK и дочерних сервисов — странное и затрагивает не только россиян, но десятки миллионов русскоязычных пользователей во всем мире.
Для активных пользователей VK есть альтернатива — перейти с Apple на Android.
Удаление приложений российского производства ставит под вопрос надежность сервисов Apple.
Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента AppleStore удаляет наши приложения, приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с «Максом», были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг.
РФ ждет от Apple разъяснений по поводу удаления российских приложений.
Власти РФ вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений.
Разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения в стране пока в планах нет.
РФ оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит.
26 июня Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом.