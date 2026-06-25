Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Владимира Зеленского. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Я рад, что вы взяли под свой патронаж главное звено наших отношений — региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться, — заявил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, это идет вровень с вопросами безопасности, которые сегодня очень актуальны для двух стран. Беларусь и Россия, подчеркнул президент, это общее Отечество, «мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось». Это, заметил он, очень братские и дружеские государства.
— И я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить наше единство. Я об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы, будут вместе, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава республики отметил, что рано или поздно народы будут вместе.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».
Тем временем глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер.
А ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью.