Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского

По словам Александра Лукашенко, это идет вровень с вопросами безопасности, которые сегодня очень актуальны для двух стран. Беларусь и Россия, подчеркнул президент, это общее Отечество, «мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось». Это, заметил он, очень братские и дружеские государства.