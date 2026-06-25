Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении РФ на Беларусь из-за Украины

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в ближайшее время. Также Песков заявил о контактах президентов двух стран в ближайшее время и раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.