Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении РФ на Беларусь из-за Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении России на Беларусь из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о якобы давлении Москвы на Минск в связи с украинским конфликтом.
— Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь.
По словам Дмитрия Пескова, у Беларуси и России есть Союзное государство, а также целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. Он также заявил, что у Российской Федерации наиболее продвинутая форма интеграции с Беларусью, которая продолжается.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в ближайшее время. Также Песков заявил о контактах президентов двух стран в ближайшее время и раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.
Тем временем Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.
Также глава государства раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.