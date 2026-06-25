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Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении РФ на Беларусь из-за Украины

Песков отреагировал на заявления в западных СМИ о якобы давлении Москвы на Минск.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении России на Беларусь из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о якобы давлении Москвы на Минск в связи с украинским конфликтом.

— Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, у Беларуси и России есть Союзное государство, а также целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. Он также заявил, что у Российской Федерации наиболее продвинутая форма интеграции с Беларусью, которая продолжается.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в ближайшее время. Также Песков заявил о контактах президентов двух стран в ближайшее время и раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.

Тем временем Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.

Также глава государства раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.

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