Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования Венесуэле после землетрясения

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с землетрясением на северо-западе Венесуэлы. Соответствующее письмо адресовано временному президенту Венесуэлы Делси Родригес.

Источник: РИА "Новости"

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — говорится в тексте обращения.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с интервалом в одну минуту. Эпицентры располагались в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. По данным властей, погибли не менее 30 человек, более 700 пострадали. В стране введен режим чрезвычайного положения.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — говорится в тексте обращения.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с интервалом в одну минуту. Эпицентры располагались в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. По данным властей, погибли не менее 30 человек, более 700 пострадали. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше