Путин выразил соболезнования Венесуэле после землетрясения

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — говорится в тексте обращения.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с интервалом в одну минуту. Эпицентры располагались в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. По данным властей, погибли не менее 30 человек, более 700 пострадали. В стране введен режим чрезвычайного положения.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — говорится в тексте обращения.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с интервалом в одну минуту. Эпицентры располагались в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. По данным властей, погибли не менее 30 человек, более 700 пострадали. В стране введен режим чрезвычайного положения.