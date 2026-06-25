МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.
По его словам, республика предпринимает меры, которые направлены на организацию сезонного упрощенного пропуска в Беларусь проживающим в приграничье граждан Украины для сбора дикоросов (ранее подробности сообщал Госпогранкомитет). Так, ГПК заявил про готовность организовать упрощенное посещение границы через три пункта пропуска — «Селище», «Мутвица», "Хиничев.
— Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике «Ольманские болота» в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне, — обратил внимание пресс-секретарь МИД Беларуси.
Как уточнил Руслан Варанков, нота с соответствующим предложением в четверг, 25 июня 2026 года, была передана Временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому. Он также подчеркнул, что это не политический жест, а рациональное предложение в интересах простых людей, которые живут в приграничье и для которых лес является серьезным подспорьем в домашнем хозяйстве.
— Ожидаем ответа от украинской стороны, — подчеркнул официальный представитель ведомства.
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