МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси

Как уточнил Руслан Варанков, нота с соответствующим предложением в четверг, 25 июня 2026 года, была передана Временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому. Он также подчеркнул, что это не политический жест, а рациональное предложение в интересах простых людей, которые живут в приграничье и для которых лес является серьезным подспорьем в домашнем хозяйстве.