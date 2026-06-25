Матвиенко назвала атаку на белорусский автобус чудовищным терактом

«Хочу высказать, прежде всего, свои слова сочувствия и поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое (…) преступление киевского режима», — заявила Матвиенко на встрече с президентом Беларуси.
При этом она подчеркнула, что преступления в отношении детей в годы войны и в настоящее время ничем не отличаются.
«Вот чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает мирный автобус детьми», — сказала спикер Совета Федерации.
В качестве примера времен Великой Отечественной войны она рассказала историю о подвиге летчика Александра Мамкина. По словам Матвиенко, сегодня она примет участие в церемонии открытия в Минске памятника героическому летчику, который добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, в том числе спасая детей, которых фашисты хотели уничтожить.
«Он получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывезти в фашистскую Германию, чтобы использовать как доноров», — сказала Матвиенко в беседе с белорусским президентом.
По ее словам, герой-летчик Мамкин совершил несколько успешных вылетов для эвакуации детей. А во время последнего вылета, когда он выводил 10 детей, фашисты обстреляли самолет, но летчик сумел посадить горящий самолет и спас всех детей ценой собственной жизни, рассказала спикер Совета Федерации.
Атака на автобус с белорусами.
Дрон ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси в среду 17 июня на территории Брянской области России. В автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 детей. Они направлялись на отдых в Геленджик.
В результате атаки погибла женщина, шесть человек пострадали, в том числе пятеро детей. Всем пострадавшим была оказана помощь в медучреждениях Брянска.
Те, кто не пострадал от удара, возвратились домой в Беларусь поздно вечером 17 июня. Раненых утром 18 июня эвакуировали из Брянска на реанимобилях, чтобы продолжить лечение в Минске.
По факту атаки на гражданский автобус СК Беларуси и РФ возбудили уголовные дела за терроризм.