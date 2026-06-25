Лукашенко оценил роль Матвиенко в развитии связей регионов

Лукашенко выразил удовлетворение тем, что эти женские плечи оказались надежными. Он отметил, что рад видеть Матвиенко и Кочанову вместе. На что спикер верхней палаты белорусского парламента шутя заметила, что их уже не разделить, они стали, «как одно целое за эти годы, как сиамские близнецы». По словам белорусского президента, региональное сотрудничество — главное звено в белорусско-российских отношениях. «Ничто не может с этим сравниться. Это вровень с вопросами безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны — для Беларуси и России», — подчеркнул он.