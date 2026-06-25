Лукашенко оценил роль Матвиенко в развитии связей регионов

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил значение Форума регионов Белоруссии и России, который начал работу в четверг в Минске и Минской области, и личный вклад спикеров верхних палат парламентов двух стран Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в развитие межрегиональных связей.
«Что касается Форума регионов … Я вам очень благодарен за это. И немало, действительно… мы грузим на эти женские плечи. Я рад, что вы взяли (этот проект — ред.) под свой патронаж», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. На встрече также присутствовала председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.
Лукашенко выразил удовлетворение тем, что эти женские плечи оказались надежными. Он отметил, что рад видеть Матвиенко и Кочанову вместе. На что спикер верхней палаты белорусского парламента шутя заметила, что их уже не разделить, они стали, «как одно целое за эти годы, как сиамские близнецы». По словам белорусского президента, региональное сотрудничество — главное звено в белорусско-российских отношениях. «Ничто не может с этим сравниться. Это вровень с вопросами безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны — для Беларуси и России», — подчеркнул он.
Лукашенко напомнил, что форум позволяет регионам двух стран устанавливать прямые контакты и развивать экономическое взаимодействие. «Этот форум приносит россиянам и белорусам миллиарды рублей, конкретные контракты. Это великое дело», — сказал он.
Лукашенко поблагодарил Матвиенко за приезд. «Я вас жду, есть о чем поговорить. Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. И думаю, что не пожалеете, увидите, как братская, не чужая вам земля, здесь живет, как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас: время сейчас такое бешеное, все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам», — подчеркнул Лукашенко.