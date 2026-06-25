Президент Украины, несмотря на то, что гости уже были приглашены, отказывается от участия в конференции и тем самым выставляет премьер-министра Туска на посмешище. Я не испытываю никакого удовлетворения, когда премьер-министра моей страны унижают на виду всего мирового сообщества. Что касается [Туска], это, к сожалению, происходит уже не первый раз.