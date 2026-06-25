Польская телекомпания Polsat TV на своем сайте приводит оценки, которые дали местные политики сложившейся ситуации.
Все началось с ошибочного решения президента Зеленского. Если бы не его решение назвать подразделение в честь героев УПА*, у нас бы такой ситуации не было.
Он подчеркнул, что нынешняя напряженность между Польшей и Украиной стала результатом предыдущих решений, плоды которых, стороны «пожинают сегодня». По мнению Косиняка-Камыша, Зеленский обязан был приехать на конференцию в Гданьск, так как является ее соорганизатором и одним из приглашенных: «Мы честно объяснили, почему отказ Зеленского так болезненно нас задел».
Марчин Пшидач, глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши, высказал аналогичное мнение: «Приглашения на конференцию в Гданьске были подписаны премьер-министром Туском и президентом Зеленским. И они оба должны были принимать гостей». Как подчеркнул Пшидач, Зеленский, отказавшись участвовать в мероприятии, «выставил премьера Туска на посмешище».
Президент Украины, несмотря на то, что гости уже были приглашены, отказывается от участия в конференции и тем самым выставляет премьер-министра Туска на посмешище. Я не испытываю никакого удовлетворения, когда премьер-министра моей страны унижают на виду всего мирового сообщества. Что касается [Туска], это, к сожалению, происходит уже не первый раз.
Анна-Мария Жуковская, депутат от партии «Левые», считает, что в нынешней ситуации проведение конференции вообще бессмысленно. В свою очередь, депутат от партии «Гражданская коалиция» Божена Лисовская обвинила во всей этой неразберихе Канцелярию президента Польши.
Офис Навроцкого достиг своей политической цели. Зеленский не будет присутствовать в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. К сожалению, это было предсказуемо.
* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена