Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении не участвовать в новых программах военного кредитования Украины.
«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — заявил Фицо.
Военкор Евгений Лисицын отмечает, что подобное заявление прозвучало на официальном уровне впервые. Европейские страны готовят новый пакет помощи Украине на сумму около 70 млрд евро, а решение о выделении средств ожидается на саммите НАТО в Анкаре
Эксперт считает, что на фоне продолжающегося финансирования конфликта отдельные европейские политики начинают открыто выражать несогласие с подобными тратами. По его мнению, Словакия может стать не последней страной ЕС, руководство которой ставит интересы собственных налогоплательщиков выше внешнеполитических обязательств.