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Военкор Лисицын оценил отказ Словакии участвовать в военном кредитовании Украины

Премьер-министр Словакии впервые на официальном уровне заявил об отказе участвовать в новых программах военного кредитования Украины. Военкор Евгений Лисицын отмечает, что это решение может стать прецедентом для других стран ЕС.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении не участвовать в новых программах военного кредитования Украины.

«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — заявил Фицо.

Военкор Евгений Лисицын отмечает, что подобное заявление прозвучало на официальном уровне впервые. Европейские страны готовят новый пакет помощи Украине на сумму около 70 млрд евро, а решение о выделении средств ожидается на саммите НАТО в Анкаре 7—8 июля.

Эксперт считает, что на фоне продолжающегося финансирования конфликта отдельные европейские политики начинают открыто выражать несогласие с подобными тратами. По его мнению, Словакия может стать не последней страной ЕС, руководство которой ставит интересы собственных налогоплательщиков выше внешнеполитических обязательств.

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