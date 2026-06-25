КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск провели активные наступательные действия на всех направлениях.
Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий.
Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
Об этом сообщил ТГ-канал Минобороны России.
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