Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя

Беспрецедентная милитаризация Украины была попыткой Запада обуздать Россию за суверенный курс, но наша страна не согласилась с уготованной ей участью второсортной нации — заявил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: Москва была вынуждена начать спецоперацию, потому что это был единственный оставшийся способ защитить миллионы русских.