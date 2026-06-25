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Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил Дмитрий Медведев.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России напомнил: власти на Украине нет — большинство органов власти исчерпали свои компетенции, это касается и президента, и правительства, и конституционного суда. Парламент на Украине, разъяснил Медведев, формально до избрания нового состава сохраняет свои полномочия.

Беспрецедентная милитаризация Украины была попыткой Запада обуздать Россию за суверенный курс, но наша страна не согласилась с уготованной ей участью второсортной нации — заявил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: Москва была вынуждена начать спецоперацию, потому что это был единственный оставшийся способ защитить миллионы русских.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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