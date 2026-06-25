«Голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения». Лукашенко озвучил свои убеждения насчет Беларуси, России и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко в четверг, 25 июня, заявил, в чем уверен насчет Украины. Об этом сообщает БелТА.
— Россия, Беларусь — это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства, — государства, — подчеркнул глава республики.
Как уточнил Александр Лукашенко, нет той силы, которая могла бы это единство разрушить.
В свою очередь, Валентина Матвиенко уточнила, что желающих это сделать очень много. Президент Беларуси согласился со сказанным и заметил:
— Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Ваши родные похоронены в Украине.
Лукашенко, обращаясь к Матвиенко, заметил, что она работает не только во благо России, но и Беларуси, и не против Украины. Это, добавил он, разорвать невозможно. По словам президента, народы всегда вместе жили, дружили и будут дружить.
— Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать, — подчеркнул президент республики.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.
Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении РФ на Беларусь из-за Украины.
Кроме того, глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер.