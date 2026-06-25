Лукашенко предрек единство трех славянских народов

«Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям президента Украины Владимира Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете во благо не только России, но и Белоруссии, и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили. И будут дружить», — заявил политик.