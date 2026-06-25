Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать». Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси

Лукашенко отреагировал на позицию российских чиновников по поводу Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отреагировал на позицию российских чиновников по поводу Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко обратил внимание на возможности республики, с которыми хорошо знаком губернатор Московской области. При необходимости, уточнил глава государства, что-то может подсказать и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

— Свои люди. Чего тут? Сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка, — подчеркнул глава государства.

В связи с этим президент высказался о непонятной позиции, которая порой присутствует у российских чиновников по поводу Беларуси:

— «Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем». А ничего страшного. Большие, не большие — дело не в величине, а дело в возможностях.

По словам Лукашенко, если белорусская сторона чем-то может помочь, то сделает это:

— Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.

Глава республики призвал российскую сторону всегда говорить, если Беларусь чем-то может помочь.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.

Тем временем Лукашенко озвучил свои убеждения насчет Беларуси, России и Украины: «Голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения».

Кроме того, МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше