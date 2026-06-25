«Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать». Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отреагировал на позицию российских чиновников по поводу Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание на возможности республики, с которыми хорошо знаком губернатор Московской области. При необходимости, уточнил глава государства, что-то может подсказать и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
— Свои люди. Чего тут? Сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка, — подчеркнул глава государства.
В связи с этим президент высказался о непонятной позиции, которая порой присутствует у российских чиновников по поводу Беларуси:
— «Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем». А ничего страшного. Большие, не большие — дело не в величине, а дело в возможностях.
По словам Лукашенко, если белорусская сторона чем-то может помочь, то сделает это:
— Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
Глава республики призвал российскую сторону всегда говорить, если Беларусь чем-то может помочь.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.
Тем временем Лукашенко озвучил свои убеждения насчет Беларуси, России и Украины: «Голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения».
Кроме того, МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.