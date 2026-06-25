Рубио раскрыл подробности саммита на Аляске

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — заявил он.
Таким образом глава американского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Ранее дипломат отметил, что Россия фиксирует определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
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