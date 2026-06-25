«С сестрой вы миритесь?» Лукашенко сказал про сестру главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сестру председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства на встрече с Валентиной Матвиенко подчеркнул, что ее приезда в Минске ждали. Также он сказал и про ее сестру в Беларуси:
— С сестрой вы миритесь?
Глава Совета Федерации, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, заметила:
— Не то слово. Мы уже как одно целое за годы стали. Нас не разделить, мы как сиамские близнецы.
Как заметил президент Беларуси, он всегда говорит президенту России Владимиру Путину про возможность «что-нибудь свалить на эти женские плечи».
— Не что-нибудь, а многовато сваливаете, — отметила Валентина Матвиенко.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.
Также Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси: «Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать».
Тем временем глава государства раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.