Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С сестрой вы миритесь?» Лукашенко сказал про сестру главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Беларуси

Лукашенко назвал сестру главы Совета Федерации России Матвиенко в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сестру председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства на встрече с Валентиной Матвиенко подчеркнул, что ее приезда в Минске ждали. Также он сказал и про ее сестру в Беларуси:

— С сестрой вы миритесь?

Глава Совета Федерации, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, заметила:

— Не то слово. Мы уже как одно целое за годы стали. Нас не разделить, мы как сиамские близнецы.

Как заметил президент Беларуси, он всегда говорит президенту России Владимиру Путину про возможность «что-нибудь свалить на эти женские плечи».

— Не что-нибудь, а многовато сваливаете, — отметила Валентина Матвиенко.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Путиным.

Также Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси: «Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать».

Тем временем глава государства раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше