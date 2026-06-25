«Это, как минимум, абсолютно непонятно, когда выступают высшие должностные лица Молдовы и прямо заявляют о готовности хоть завтра уступить суверенитет страны. Это показывает отношение агентуры к независимости и суверенитету своей страны», — заявил Кобахидзе журналистам.
Политик провел параллель с ситуацией в Грузии. Он отметил, что схожее отношение к государственности демонстрирует и «так называемая оппозиция» в республике. «У этой агентуры в Грузии такие же подходы. Они в любой момент готовы подписаться под любым документом по отказу от суверенитета страны. Это судьба агентуры, ее менталитет, по которому действует и агентура в Молдове», — добавил Кобахидзе.
Ранее стло известно о решении нижней палаты парламента Румынии. Она одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Документ прошел автоматическое утверждение: 45-дневный срок рассмотрения, предусмотренный конституцией, истек без обсуждения и голосования. Инициативу выдвинула оппозиционная партия SOS Romania. Она предполагает поддержку мирного изменения границ и запуск переговоров с властями Молдавии. В случае принятия закона румынские власти должны уведомить Молдову, США, НАТО, ООН, Евросоюз и другие международные структуры.
Президент Молдавии Майя Санду в интервью французской газете Le Monde объяснила, что присоединение республики к Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе.