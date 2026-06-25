В Грузии осудили готовность Молдавии отказаться от суверенитета

Политик провел параллель с ситуацией в Грузии. Он отметил, что схожее отношение к государственности демонстрирует и «так называемая оппозиция» в республике. «У этой агентуры в Грузии такие же подходы. Они в любой момент готовы подписаться под любым документом по отказу от суверенитета страны. Это судьба агентуры, ее менталитет, по которому действует и агентура в Молдове», — добавил Кобахидзе.