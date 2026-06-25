WP: ОАЭ глубоко разочарованы действиями США в Иране

Публично официальные лица в ОАЭ и других странах Персидского залива избегают критики Трампа и утверждают, что война против Ирана привела к укреплению отношений с США. Но первоначальный оптимизм по поводу того, что Трамп станет хорошим союзником для монархий Залива, у многих угас, говорится в статье.
На прошлой неделе президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с Трампом на полях саммита G7 во Франции и поблагодарил его за «поддержку» и «приверженность» союзникам. Трамп, в свою очередь, назвал эмиратского политика «воином» и пошутил, что Мухаммеду, который славится своей неразговорчивостью, «не стоит напрягать голос».
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Абу-Даби, чтобы сделать в ОАЭ первую остановку в рамках турне по странам Персидского залива. Рубио похвалил ОАЭ за поддержку США во время войны: «Я не знаю никого, кто был бы так же предан США в последние шесть месяцев. Они [ОАЭ] просто феноменальны».
WP отмечает, что в ОАЭ с большим воодушевлением восприняли приход Трампа к власти, особенно его обещание быть «президентом, который не развяжет войну». Когда война с Ираном замаячила на горизонте, ближневосточные политики активно, но безрезультатно отговаривали США от ее развязывания. В итоге в ходе конфликта на ОАЭ обрушилось более 2600 беспилотников и ракет, которые Иран выпустил по стране в отместку. Даже после подписания меморандума о взаимопонимании в стране остается много опасений, утверждает WP.
Не буду врать, я возлагал большие надежды на Трампа. Но нас обвели вокруг пальца.
По словам аль-Бусаиди, Трамп полностью проигнорировал позицию ОАЭ по Ирану, которая была ясна с самого начала: «Не буди лихо, пока оно тихо».
Одним из самых заметных проявлений недовольства в странах Персидского залива стало открытое письмо эмиратского миллиардера Халафа аль-Хабтура, в котором он раскритиковал «опасное решение» Трампа «втянуть наш регион в войну».
Многие в ОАЭ, согласно WP, сейчас считают, что Трамп только создает проблемы для всего мира, а потом перекладывает их решение на других. Однако экономист Нассер Хассан аль-Шейх, экс-чиновник правительства ОАЭ, заявил, что у стран Персидского залива нет иного выбора, кроме как сотрудничать с США, учитывая помощь Вашингтона в сфере безопасности: «Честно говоря, есть ли у нас другой выбор? США остаются ведущей мировой сверхдержавой».