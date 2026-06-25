WP: ОАЭ глубоко разочарованы действиями США в Иране

WP отмечает, что в ОАЭ с большим воодушевлением восприняли приход Трампа к власти, особенно его обещание быть «президентом, который не развяжет войну». Когда война с Ираном замаячила на горизонте, ближневосточные политики активно, но безрезультатно отговаривали США от ее развязывания. В итоге в ходе конфликта на ОАЭ обрушилось более 2600 беспилотников и ракет, которые Иран выпустил по стране в отместку. Даже после подписания меморандума о взаимопонимании в стране остается много опасений, утверждает WP.