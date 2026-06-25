Люлин назвал технологический суверенитет основой экономической безопасности Союзного государства России и Беларуси

25 июня в Минске председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе секции «Сотрудничество в реализации совместных инновационных проектов в целях укрепления технологического суверенитета Союзного государства» в рамках ХIII Форума регионов Беларуси и России (12+). Дискуссия состоялась на площадке Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
Участники секции обсудили приоритетные направления совместной инновационной работы: микроэлектронику, станкостроение, авиастроение, цифровизацию, робототехнику, искусственный интеллект и биотехнологии. Особое внимание было уделено реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года и Плана мероприятий по ее первому этапу на 2026−2030 годы.
«Вопросы технологического суверенитета имеют решающее значение для устойчивого экономического роста и обеспечения национальной безопасности наших стран. Взаимодополняемость экономик Беларуси и России позволяет создавать полный цикл производства промышленных товаров. Предприятия обеих стран уже освоили проектирование и выпуск процессоров, силовых транзисторов, радиационно-стойких микросхем», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
В ходе заседания была отмечена важность учреждения бренда «товар Союзного государства». Этот шаг станет не только имиджевым средством продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках, но и эффективной мерой защиты общего рынка Союзного государства.
Среди ключевых рекомендаций секции — сохранение темпа совместных научных исследований, продолжение гармонизации законодательств двух стран в сфере технологического развития, углубление промышленной кооперации, включая создание совместных предприятий в высокотехнологичных отраслях, а также развитие нормативно-правовой базы в сфере использования искусственного интеллекта.
Участники обсудили инициативу о создании Ассоциации свободных экономических зон, технопарков и индустриальных парков Союзного государства, а также о проведении очередного конкурса на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники.
«Технологический суверенитет — это конкретная работа по созданию собственных критически важных технологий и снижению зависимости от иностранных решений. На основе объединения научных исследований, технологических разработок и производственных мощностей двух стран мы можем избежать дублирования усилий, уменьшить издержки и более рационально использовать ресурсы», — заключил Евгений Люлин.