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В Екатеринбург приедет Сергей Миронов

Глава «Справедливой России» приедет в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 26 июня приедет в Екатеринбург. Во время рабочей поездки руководитель партийной фракции встретится с полпредом в УрФО Артемом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Кроме того, Сергей Миронов планирует посетить производственное предприятие и культурные учреждения, а также возложить цветы к местам воинской славы.

— Также Сергей Миронов прочитает лекцию и ответит на вопросы студентов и преподавательского состава вузов Екатеринбурга, — сообщает пресс-служба партии.

Центральным в визите Сергея Миронова станет совещание с представителями жилищного актива Свердловской области. На встрече обсудят новые законодательные инициативы в сфере ЖКХ.