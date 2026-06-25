В Екатеринбург приедет Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 26 июня приедет в Екатеринбург. Во время рабочей поездки руководитель партийной фракции встретится с полпредом в УрФО Артемом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером.