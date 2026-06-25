Эксперт назвал причину угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Ранее, 19 июня, Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко убрать с приграничных территорий ретрансляторы, которые, по его словам, используются для корректировки ударов российских дронов по Украине. В противном случае украинский лидер пригрозил, что Киев демонтирует их самостоятельно без согласования с Минском. По словам Зеленского, у Лукашенко была неделя, чтобы убрать оборудование.
24 июня в Киеве заявили, что ретрансляторы на территории Белоруссии перестали работать с 22 июня. Зеленский уточнил, что пока не знает, была ли техника демонтирована.
Обстановка на границе Украине и Белоруссии остается напряженной и Киев ситуацию нагнетает, сказал Новостям Mail Тебин. Эксперт обратил внимание, что в Черниговской области Украины объявили обязательную эвакуацию из приграничных районов. Она начнется 1 июля и затронет 12 населенных пунктов.
Тебин также отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости формировать дополнительные бригады. Одной из причин Сырский назвал потенциальную угрозу наступления на белорусском направлении.
По мнению эксперта, сохраняется риск того, что конфликт на Украине может расширить свои границы. При этом шансы, что Зеленский в ближайшее время перейдет от угроз к действиям, остаются минимальными, хотя полностью исключать такой сценарий нельзя.
Вероятность низкая, но не нулевая. Хотя «перемога» с ретрансляторами, которая в отсутствии дополнительной объективной информации вполне может быть исключительно информационным вбросом, говорит скорее против вероятности эскалации на украинско-белорусской границе.
Если Зеленский решится на конфликт с Белоруссией, европейские союзники не будут ему мешать, считает собеседник Новостей Mail.
Сейчас ситуация для Киева на фронте напряженная, а в отношениях с Западом после саммита G7 скорее позитивная. Опять же скоро саммит НАТО. На нем Киеву надо показать, с одной стороны, свои успехи, а с другой — добиться новых вливаний политической, военной и экономической помощи.
По словам Тебина, именно сложная ситуация для ВСУ на фронте может подталкивать Киев к эскалации. Это касается как наращивания дальних ударов по российским городам и инфраструктуре, так и угроз в адрес Белоруссии.