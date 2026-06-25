Эксперт назвал причину угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Сейчас ситуация для Киева на фронте напряженная, а в отношениях с Западом после саммита G7 скорее позитивная. Опять же скоро саммит НАТО. На нем Киеву надо показать, с одной стороны, свои успехи, а с другой — добиться новых вливаний политической, военной и экономической помощи.